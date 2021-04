No duelo que marca a retomada do Campeonato Mineiro, Uberlândia e América se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 11h, no estádio Parque do Sabiá, pela 6ª rodada do torneio.

Segundo colocado na classificação, com 12 pontos, o Coelho vem de vitória por 1 a 0 no clássico com o Cruzeiro, no Independência.

Um triunfo sobre o Periquito não só deixa o time comandado pelo técnico Lisca na cola do Atlético, líder do torneio, com 15 pontos, mas também o deixa perto de garantir uma vaga na semifinal.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que conquistar 18 pontos na primeira fase, tem 88,7% de chances de avançar para a fase seguinte.

Com quatro vitórias em cinco jogos, o América tem 93,3% de chances de terminar a primeira parte da competição entre os quatro primeiros, segundo os matemáticos da UFMG.

Uberlândia

Na vice-lanterna da tabela, o Uberlândia conquistou sua primeira vitória no Estadual justamente na última rodada, quando bateu o Boa Esporte por 2 a 1, em Varginha.

De acordo com o Probabilidades no Futebol, o Verdão tem atualmente 37,6% de probabilidades de rebaixamento.

Para se livrar do risco de queda, o ideal é que um time some ao menos 12 pontos na primeira fase, o que o daria apenas 4,4% de chances de queda, conforme estima o departamento de matemática.

Os times

Sem novos desfalques por lesão ou suspensão, o técnico Lisca poderá mandar a campo o mesmo time que iniciou jogando diante do Cruzeiro.

Titulares na temporada passada, recém-recuperados de lesão, o lateral-direito Diego Ferreira e o volante Zé Ricardo – acionados no segundo tempo do clássico – podem reaparecer no onze inicial nesta quinta.

Com Messias negociado com o Ceará, Eduardo Bauermann deverá seguir na zaga ao lado de Anderson.

No ataque, Ademir, em negociação com o Palmeiras, também não deve ser relacionado.

A expectativa fica por conta do possível aproveitamento dos atacantes Ribamar e Luiz Fernando, contratados recentemente, que ainda não estrearam pelo Coelho.

Reforços

Durante a paralisação do Estadual, em razão do agravamento da pandemia de Covid-19 em Minas, o Uberlândia foi ao mercado e anunciou a contratação de seis reforços: o lateral-direto Joazi, o lateral-esquerdo Henrique Ávila, o volante Luanderson, os meias César Sampaio e Daniel Costa e o atacante Márcio Júnior. Desses, apenas o último ainda não foi regularizado.

O duelo com o Coelho também vai marcar a estreia do técnico Waguinho Dias no comando da equipe.

O experiente treinador foi contratado na véspera do confronto com o Boa, mas não dirigiu a equipe na beira do campo.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X CRUZEIRO

UBERLÂNDIA

Marcão; Everton (Joazi), Bruno Maia, Mailson e Gilmar (Henrique Ávila); Felipe Recife, Nailson (Luanderson), Felipe Pará (Cesar Sampaio); Wandinho (Daniel Costa), Leo e Reis

Técnico: Waguinho Dias

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Joseph); Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Sabino (Zé Ricardo), Juninho, Alê e Gustavinho, Marcelo Toscano e Rodolfo

Técnico: Lisca

MOTIVO: 6ª rodada do Campeonato Mineiro

DATA: 1º de abril de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Estádio Parque do Sabiá

CIDADE: Uberlândia

ÁRBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Leonardo Henrique Pereira

TRANSMISSÃO: Premiere