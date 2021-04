O Cruzeiro acumula marcas negativas e números muito aquém do esperado nesta temporada. Não bastasse ficar fora do G-4 do Mineiro, o time chegou a seu terceiro duelo sem marcar gol, em sete partidas sob o comando de Felipe Conceição.

Além do 0 a 0 diante do Tombense, no Mineirão, nesta quinta-feira (1), a Raposa não balançou as redes de Caldense e América, também pelo Estadual – nesses dois confrontos, perdeu por 1 a 0.

Desempenho

Nas quatro ocasiões em que anotou tentos, o Cruzeiro empatou duas vezes (1 a 1 com Uberlândia, no Mineiro, e com São Raimundo, na Copa do Brasil) e bateu URT (2 a 0) e Athletic (1 a 0) - esses são os dois únicos triunfos dos azuis com o treinador.

Contabilizando os sete resultados, até agora, o time celeste detém 42,85% de aproveitamento na temporada.

Média

A fase ruim se manifesta também na média de gols. A Raposa tem menos de um tento por jogo, mais exatamente 0,71 por partida. Foram cinco bolas na rede, no total.

Jejum

Rafael Sóbis segue sem marcar na temporada. Somando os dois últimos duelos da Série B, ele acumula nove embates de tabu: dois na Segundona, seis no Mineiro e um na Copa do Brasil.

Foi em 20 de janeiro, nos 2 a 1 sobre o Operário, no Independência, que Sóbis deixou sua marca pela última vez.

Sob o comando de Felipe Conceição, Cruzeiro venceu dois dos sete jogos que disputou nesta temporada

Leia Mais:

Fábio pega pênalti, e Cruzeiro empata com o Tombense no Mineirão e segue fora do G-4 do Mineiro