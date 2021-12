Uma das deficiências do Cruzeiro na temporada 2021 foi a baixa produtividade dos atacantes, especialmente daqueles que têm como principal função a definição das jogadas.

Mesmo com várias peças testadas ao longo do ano, o artilheiro do time no ano foi o volante Matheus Barbosa, com sete gols. Vale lembrar que o meio-campista deixou o time celeste em julho, para acertar com o Atlético-GO.

Entre os centroavantes de ofício do plantel, Marcelo Moreno, com seis bolas nas redes, e Thiago, com quatro tentos, foram os que mais se aproximaram de Barbosa.

Diante desse cenário, a diretoria estrelada, na época ainda liderada pelo presidente da associação civil do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foi ao mercado e acertou a contratação de Edu, artilheiro da Série pelo Brusque, com 17 gols. Na operação, Raposa pagou R$600 mil ao clube catarinense.

A compra foi efetivada pelo Cruzeiro, mesmo após Ronaldo Fenômeno se tornar sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e assumir o comando do futebol da instituição azul.

Além de definir os próximos passos da Raposa na janela de transferências, o Fenômeno também trabalha para definir a comissão técnica para 2022. Mesmo com o contrato renovado por Sérgio Santos Rodrigues até o fim de 2023, Vanderlei Luxemburgo não está garantido no cargo.

Opções

Além de Edu, o Cruzeiro pode iniciar o próximo ano com mais quatro opções para atuar como centroavante.

Titular na reta final da Série B, Thiago, que desperta interesse de clubes do Brasil e do exterior, tem contrato em vigência e segue nos planos.

Reserva imediato para o setor em 2021, Marcelo Moreno tem vínculo com a Raposa até o fim de 2022, mas tem futuro incerto.

O alto salário, o desempenho discreto em campo e o interesse de clubes da América do Sul tornam possível a saída do boliviano.

Fechando o leque de opções para a posição, dois jovens tentam se firmar no time principal do Cruzeiro.

Acionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em cinco jogos do segundo turno da Série B, Vitor Roque, de 16 anos, vive a expectativa de ganhar novas oportunidades no ano que vem.

Por fim, outra promessa da base celeste, Vinícius Popó, de 20 anos, retorna à equipe celeste após um período emprestado ao Goiás e ainda aguarda a definição da diretoria da Raposa para saber se será aproveitado pelos azuis.

No Emeraldino, Popó teve poucas chances no time principal, mas terminou o ano como um dos destaques do time sub-20, campeão do Campeonato Goiano da categoria.

Outras opções para atuar como centroavante do Cruzeiro em 2021, Rafael Sóbis se aposentou, e Zé Eduardo foi emprestado ao América-RN.

A reapresentação do elenco estrelado está marcada para o dia 4 de janeiro na Toca da Raposa II.

