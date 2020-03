Anunciado desde o último domingo (1) como novo técnico do Atlético, por meio das redes sociais do presidente Sérgio Sette Câmara, o argentino Jorge Sampali já acumula dias de trabalho pelo alvinegro, mesmo à distância e tendo assinado o contrato apenas nesta quinta-feira (5).

No Rio de Janeiro, onde resolve pendências particulares para se mudar de vez para Belo Horizonte e local onde firmou vínculo de dois anos com o Galo, o comandante, vice-campeão brasileiro pelo Santos, já tem na ponta da língua os nomes e as características dos atletas que tem à disposição neste momento.

Em contato com uma pessoa próxima a Sampaoli, a reportagem do HD apurou que, mesmo apresentando uma lista de reforços à diretoria, o argentino prefere avaliar a mão-de-obra já com contrato vigente com o Atlético, antes de se apressar para ir ao mercado da bola. Ele, desde segunda-feira (2), passou a respirar tudo que envolve o clube mineiro.

"Jorge está trabalhando intensamente desde segunda-feira. Estamos conversando muito sobre os jogadores e também sobre os treinamentos", disse.

Em sua comissão técnica, Sampaoli contará com Pablo Fernandéz, preparador físico, Jorge Desio, auxiliar e, ainda pendente, Diogo Meschini, para a mesma função. Já Gabriel Andreata, que trabalhou com o técnico no Santos, deve assumir a função de gerente de futebol.

Sampaoli chegará em BH nesta sexta-feira (6), véspera do clássico de sábado (7) contra o Cruzeiro. O jogo, válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, será disputado no Mineirão. O argentino verá, in loco, mas de um camarote, o desempenho de seus comandados contra o maior rival.