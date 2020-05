A segunda-feira (11) marca o retorno dos jogadores do Atlético a Cidade do Galo, em Vespasiano, após quase dois meses do último jogo realizado pelo alvinegro. Contudo, os atletas irão ao Centro de Treinamentos apenas para o teste de Covid-19. A partir das 13h, o grupo se reapresenta e passará por procedimentos. Os resultados, que devem sair em até 48 horas, definirão em que ritmo o clube promoverá a volta das atividades.

Por meio de vídeo, o médico Rodrigo Lasmar explicou como serão os procedimentos. Assista:

🎥 Manhã na Cidade do Galo é marcada por exames em colaboradores. Quem nos explica os procedimentos é o médico Rodrigo Lasmar, diretor do Departamento Médico do Atlético.#Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/34xVTQlQu1 — Atlético (de🏠) (@Atletico) May 11, 2020

Na parte da manhã, já foram testados funcionários e comissão técnica.