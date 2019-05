Na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Atlético volta às atenções para a Copa Sul-Americana.

Nesta terça-feira (28), o Galo enfrenta o Unión La Calera, do Chile, às 21h30, no Independência, pelo jogo de volta da segunda fase do torneio.

Precisando reverter a desvantagem de 1 a 0 construída pelo adversário, no primeiro duelo, no Chile, o técnico Rodrigo Santana deve mandar a campo o que tem de melhor no confronto no Horto.

Se na primeira partida o comandante alvinegro mandou a campo uma equipe formada em sua maioria por reservas, no jogo desta terça, Santana deve escalar o que tem de melhor para buscar a classificação.

As ausências ficam por conta do zagueiro Réver, que se recupera de uma pequena fratura no nariz, sofrida na partida contra o Flamengo, há nove dias, e do lateral-direito Guga, que se apresentou à seleção olímpica, que vai disputar um torneio na França.

Na zaga, o experiente Léo Silva deverá formar, novamente, dupla com Igor Rabello. Na ala, a tendência é de que o versátil Patric ganhe outra oportunidade entre os titulares.

Dúvidas

No último treinamento antes do duelo com o La Calera, realizado nessa segunda, na Cidade do Galo, e que foi fechado para a imprensa, os atacantes Chará e Ricardo Oliveira não foram a campo e realizaram trabalhos na academia.

O colombiano, inclusive, vem de uma longa sequência de jogos, sendo escalado nas partidas em que a maioria dos titulares foram preservados.

Caso fiquem de fora do confronto com o La Calera, a tendência é de que Geuvânio e Alerrando iniciem jogando.

O provável Atlético para enfrentar a equipe chilena deve ter: Victor; Patric, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias e Cazares, Luan, Chará (Geuvânio) e Ricardo Oliveira (Alerrandro).