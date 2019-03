Quando entrar em campo neste domingo (10) para enfrentar o Tombense, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fará a partida de número 200 no Novo Mineirão, reinaugurado em fevereiro de 2013 após reformas para receber jogos da Copa do Mundo do ano seguinte. Sem o goleiro Fábio e o volante Henrique, poupados por Mano Menezes, a Raposa terá o zagueiro Dedé como capitão.

Confira os números do Cruzeiro no "Novo Mineirão":

Jogos – 199

Vitórias – 125

Empates – 45

Derrotas – 29

Gols marcados – 355

Gols sofridos – 154

Saldo de gols – 201

Aproveitamento – 70,35%