O primeiro contato do novo técnico do Cruzeiro Enderson Moreira com os jogadores aconteceu na tarde dessa segunda-feira (4). Completamente fora do usual por causa da pandemia do coronavírus, esse encontro, obviamente, não pode ser presencial, com isso foi realizado por meio de uma transmissão virtual.

Em uma videoconferência, Enderson Moreira conversou com os atletas e ouviu demandas dos próprios jogadores, que também tiveram um bate-papo com o diretor de futebol Ricardo Drubscky.

Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro a conversa teve duração aproximada de uma hora. O novo contratado da Raposa, o meia-atacante Régis, ex-Bahia, esteve entre os integrantes da transmissão ao vivo.

A surpresa ficou por conta da participação do zagueiro Dedé. Se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, o defensor esteve online durante a videoconferência. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes também participou do encontro virtual.

Apesar de afastado pelo tratamento médico, Dedé ainda tem contrato com o Cruzeiro até 2021.

Fim do silêncio

Recentemente, em entrevista ao programa “Seleção Sportv”, o zagueiro revelou redução de mais de 80% em seu salário. O jogador quebrou um silêncio que durava sete meses e deu sua versão para os episódios de 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

Inclusive, o próprio Dedé afirmou que não via problema em jogar a Segunda Divisão pelo Cruzeiro.

O jogador no começo do ano, ainda quando se vivia normalmente e sem interferência do coronavírus, decidiu por procurar outro clube e não treinou durante toda a pré-temporada com os demais atletas.

Lesionado

Dedé está no Rio de Janeiro há algum tempo. Em isolamento social o zagueiro se recupera de uma cirurgia no joelho direito, feita para "corrigir eixo mecânico e restaurar estruturas articulares" da parte operada.

O procedimento cirúrgico foi feito fora do Cruzeiro, mas com autorização do clube, pelos médicos Max Ramos e Márcio Tannure, no hospital Samaritano, na capital Fluminense.