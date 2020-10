Retomar a liderança do Campeonato Brasileiro ficou mais complicado para o Atlético após a derrota desta segunda-feira (19), por 3 a 1, para o Bahia. Com 31 pontos e na terceira colocação, o time mineiro vê Internacional e Flamengo, ambos com um jogo a mais que o alvinegro, ocupando o topo da tabela com 34.

O grande detalhe é que, no próximo fim de semana, cariocas e gaúchos se enfrentam pela 18ª rodada e, com isso, os comandados de Jorge Sampaoli, além de derrotarem o Sport-PE no Mineirão, em jogo marcado para sábado (24), às 16h, terão que torcer por um empate no Beira-Rio, marcado para às 18h de domingo (25).

Com o revés em Salvador, terminar o primeiro turno da Série A com a melhor campanha é uma nova missão para os mineiros. A ver.