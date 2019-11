O desespero do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro é fruto principalmente do péssimo desempenho do time atuando como mandante. Com apenas 45,83% de aproveitamento nos 16 jogos em que disputou em Belo Horizonte, a Raposa, numa classificação em que se considera apenas os jogos disputados pelos clubes dentro de casa, ocupa a zona de rebaixamento.

Apenas Fluminense, Chapecoense e Avaí, todos integrantes também do Z-4 geral da Série A, têm campanha pior que a cruzeirense jogando em seus domínios.

Mudar este cenário nesta reta final de competição é o grande desafio do treinador Abel Braga, que nesta curta passagem pela Toca da Raposa II já conseguiu superar um.

Quando ele chegou, o Cruzeiro não vencia uma partida, pelo Brasileirão, longe da capital mineira, há mais de um ano e dois meses. Mas essa situação foi revertida por ele. Nos cinco jogos da Raposa como mandante sob seu comando, foram oito pontos conquistados em 15 disputados, aproveitamento de 53,3%.

Em compensação, no Mineirão, embora a sua equipe esteja invicta com ele no banco, das cinco partidas, apenas uma foi vencida. Aconteceram quatro empates e apenas 46,7% dos pontos foram conquistados.



SEQUÊNCIA

A seis rodadas do final do Campeonato Brasileiro e com três jogos para disputar em casa, o Cruzeiro recebe duas equipes que estão na zona de rebaixamento e precisa vencer essas partidas para não se complicar ainda mais.

Esta sequência começa nesta segunda-feira, quando encara o lanterna Avaí, às 20h, no Mineirão. Neste jogo uma derrota rebaixa os catarinenses.

Em 28 de novembro, o adversário celeste será o 18º colocado CSA, às 21h30, em confronto que pode sair do Gigante da Pampulha.



JULGAMENTO

Na próxima quinta-feira, Cruzeiro e Atlético serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos incidentes no clássico do último domingo, que terminou 0 a 0, no Mineirão. E existe o risco de perda de mando de campo pelos dois clubes.

Se isso acontecer, e o Cruzeiro não conseguir um efeito suspensivo, o clube terá de encarar o CSA numa cidade que fique a pelo menos a 100 quilômetros de Belo Horizonte.

Além dos dois times do Z-4, a Raposa ainda encara como mandante o Palmeiras, em 8 de dezembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro.