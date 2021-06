O Cruzeiro tem um desfalque certo para o duelo com o CSA, neste domingo (27), às 20h30, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última quinta, o zagueiro Paulo desfalcará a Raposa diante do time alagoano.

Em contrapartida, o técnico Mozart vai ter a opção de Weverton, que cumpriu suspensão diante do cruzmaltino.

Ainda sem contar com Eduardo Brock, em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o comandante estrelado vai para a quarta formação diferente no quinto jogo à frente da Raposa.

Caso opte pela manutenção do esquema com três zagueiros, a tendência é de que o setor seja formado por Joseph, Ramon e Weverton no domingo. O trio atuaria junto pela primeira vez.

Se a opção for por uma dupla, Ramon e Joseph, titulares com o então técnico Felipe Conceição nas duas primeiras rodadas da Série B, são os mais cotados para iniciar jogando.

Outro desdobramento dos desfalques no setor é de que, a não ser que algum zagueiro das categorias de base seja convocado, o time celeste novamente não vai contar com nenhum especialista da função no banco de reservas no jogo em Maceió, assim como ocorreu contra o Vasco.

Confira abaixo as formações de zaga utilizadas por Mozart no Cruzeiro até o momento:

Cruzeiro 1 x 1 Goiás: Ramon e Eduardo Brock

Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro: Ramon e Eduardo Brock

Operário 2 x 1 Cruzeiro: Ramon, Weverton e Paulo

Cruzeiro 2 x 1 Vasco: Joseph, Ramon e Paulo