Nacho e outros jogadores aguardam contraprova do exame para Covid-19

Sofrendo já há algumas semanas com desfalques por convocação, o Atlético é mais um clube a ter surto de Covid-19 em seu elenco. A equipe, que na semana passada já havia perdido Igor Rabello e Zaracho após testarem positivo para o novo coronavírus, tem novos problemas para a partida contra a Chapecoense, nesta segunda-feira (21), às 20h, no Mineirão. Os meias Nacho, Nathan e Dylan, o zagueiro Micael e o atacante Marrony testaram positivo para a Covid. A informação é da Rádio 98 FM, não confirmada oficialmente pelo clube.

Com um quadro gripal, Nacho Fernández ficou fora do triunfo por 1 a 0 em cima do Internacional, no Beira-Rio, na última quarta-feira (16). O meia havia testou negativo para Covid-19 posteriormente. Tanto que, depois do confronto com o Colorado, o atleta seguiu com a delegação para o Paraguai, onde o elenco tomou a segunda dose da vacina. Para a partida contra a Chape, no entanto, o resultado do teste foi diferente.

Tabu

A última vitória do Galo como mandante sobre a Chape foi há cinco anos, no dia 8 de agosto de 2016, por 3 a 1. De lá para cá, o Atlético enfrentou o time catarinense quatro vezes dentro de casa e não saiu ganhador em nenhuma dessas ocasiões. Foram dois empates e duas derrotas.

No retrospecto geral, a vantagem é alvinegra. Em 16 partidas disputadas, foram seis vitórias dos mineiros, cinco da Chapecoense e cinco empates.

A FICHA TÉCNICA

DATA: 21 de junho de 2021 (segunda-feira)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos paranaenses

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere

