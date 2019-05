O Atlético pode estar perto de anunciar o primeiro reforço da era Rui Costa no clube. Com passagem comprada para Montevidéu, conforme noticiou o jornalista Breno Galante nesta segunda-feira (27), o diretor de futebol do alvinegro tem no cardeninho o nome de Lucas Hernández, lateral-esquerdo do Peñarol.

Titular da equipe uruguaia, Lucas, de 26 anos, despertou a atenção da diretoria atleticana, principalmente pelas atuações na Copa Libertadores deste ano, seis no total. Matías Viña, lateral do Nacional, também estava na mira, mas renovou com o clube no fim de semana até 2021.

Conforme apurou o Hoje em Dia, Hernández é mesmo o nome da vez e o martelo pode ser batido nos próximos dias, principalmente com a ida de Rui Costa ao país em que atua o jogador, que chegaria para ser opção para o técnico Rodrigo Santana e sombra para o titular Fábio Santos.

Números de Lucas Hernández em 2019:

16 jogos

8 pela campeonato nacional

6 pela Libertadores

1 pela Sul-Americana

1 pela Supercopa

Anotou 2 gols

Esteve em campo por 1.462 minutos