Depois de uma semana de mistério, o Atlético não terá Diego Costa nem no banco de reservas contra o Palmeiras, na noite desta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão. O centroavante sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo de ida das semifinais da Libertadores e não se recuperou a tempo de participar da partida que decide a vaga na final.

Keno, com virose, também não fica nem no banco. Já Savarino se recuperou de lesão no tendão do adutor da coxa direita e será um dos suplentes. Vargas formará a dupla de ataque com Hulk.

O Atlético entrará em campo com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Vargas.

Do lado alviverde, o técnico Abel Ferreira optou por escalar o Palmeiras com três zagueiros. Renan entra na vaga que foi ocupada pelo atacante Luiz Adriano no jogo de ida, no Allianz Parque.

A escalação do Palmeiras no Mineirão será formada por: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Renan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo e Raphael Veiga; Rony e Dudu.

O Atlético precisa vencer o Palmeiras para se classificar sem depender de disputa de pênaltis. Caso haja novo empate por 0 a 0, a vaga será definida nas penalidades máximas. Qualquer empate com gols elimina o Galo.