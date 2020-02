O Atlético está convocando a torcida para receber Diego Tardelli no Aeroporto de Confins, neste sábado (15). O desembarque do ídolo do clube está previsto para acontecer por volta das 10h.

Essa será a segunda vez que o atacante chegará a Belo Horizonte nos braços da Massa. Em 2013, quando voltou ao clube para disputar e conquistar a Copa Libertadores, centenas de atleticanos recepcionaram o jogador.

A arte divulgada pelo Galo em suas redes socais, que convida o torcedor a comparecer ao aeroporto, não deixou de provocar o Cruzeiro. O número fictício do voo é 1392, fazendo uma alusão ao número do Galo e à goleada por 9 a 2 aplicada pelo Atlético sobre seu maior rival, em 1927.

Histórico

A primeira passagem de Tardelli ocorreu entre 2009 e 2011. No período, o jogador conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2010 e a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2009, com 19 gols, ao lado de Adriano, do Flamengo.

Depois de uma passagem pelo Anzhi Makhachkala, da Rússia, e pelo Al-Gharafa, do Catar, o atacante voltou ao Galo em 2013. No mesmo ano, juntamente com Ronaldinho Gaúcho, Jô e Bernard, montou o quarteto ofensivo que conquistou os títulos do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores.

Em 2014, com a saída de R10, Tardelli foi um dos protagonistas do título da Copa do Brasil, sobre o Cruzeiro.

Ao longo das duas passagens pelo Atlético, o atacante disputou 219 jogos e marcou 110 gols, sendo o 15º maior artilheiro da história do clube.