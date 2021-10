Além de encaminhar a classificação para final da Copa do Brasil, a goleada pro 4 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira (20), no Mineirão, registrou o 100º gol do Atlético na temporada.

O autor do tento centenário foi o lateral-esquerdo Guilherme Arana, em bela finalização de fora de área, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Além da plástica, o lance em questão foi marcado por uma polêmica. Isso porque, a transmissão de TV flagrou o árbitro Bráulio da Silva Machado apitando e sinalizando com o braço a marcação de um escanteio no momento em que a bola chutada por Arana, já estava prestes a estufar as redes do goleiro Felipe Alves.

Mesmo com os protestos dos jogadores do Tricolor do Pici, o tento foi confirmado.

Artilheiros

O duelo desta quarta foi o de número 60 do Galo em 2021. Foram 15 partidas pelo Campeonato Mineiro, 12 pela Copa Libertadores, 26 pelo Campeonato Brasileiro e sete pela Copa do Brasil.

A artilharia do Galo na temporada é de Hulk, que marcou 24 gols até o momento. O último deles, o terceiro no triunfo desta quarta.

Na sequência aparecem Nacho Fernández, com dez bolas nas redes, e Savarino e Vargas, com nove tentos cada.

Com a vantagem por construída no Gigante da Pampulha, o Atlético pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Castelão.

Uma vitória do Tricolor do Pici por quatro gols leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

