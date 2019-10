A criançada terá uma semana especial no Gigante da Pampulha. Entre os dias 12 e 16 de outubro, o Museu Brasileiro do Futebol (MBF) organizou o “Tour MeuMineirão Infantil”, com atividades que vão explorar os bastidores do estádio.

Serão dois tipos de visitas para a criançada: a "Caça ao Tesouro" e o "Ateliê Esportivo". As atividades terão duração média de uma hora. Os ingressos estarão disponíveis na recepção do MBF, sendo específicos para cada tipo de tour. O valor por criança é de R$10,00 por atividade.

Na "Caça ao Tesouro", a meninada terá que adivinhar questões ligadas ao estádio para avançarem as etapas até encontrarem o tesouro escondido. A ideia é estimular a curiosidade e desafiar o raciocínio, passando por áreas exclusivas do estádio, como vestiários e sala de coletiva de imprensa.

As crianças também terão um dia de atletas no Mineirão no "Ateliê Esportivo". Nessa atividade será experimentada a sensação de ser atleta por um dia, passando por vestiários, sala de aquecimento e tendo a oportunidade de disputar uma partida de futebol na lateral do gramado.



SERVIÇO:

Semana das Crianças no Mineirão

Datas: 12, 13, 15 e 16 de outubro

Tour MeuMineirão Infantil – Caça ao Tesouro: 10h e 12h30

Tour MeuMineirão Infantil – Ateliê Esportivo: 11h30 e 13h30

Entrada: R$10,00 por criança