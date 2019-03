Três vezes Fred. Comandado pelo seu camisa 9, grande destaque do clássico, o Cruzeiro venceu o o América por 3 a 2, nesse domingo (31), no Independência, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

Em um um jogo muito movimentado, com várias chances de gols para as duas equipes, o centroavante foi preciso nas três oportunidades que teve para marcar, e foi decisivo para o triunfo estrelado.

Com o hat-trick, Fred ajudou o time comandado pelo técnico Mano Menezes a aumentar a vantagem sobre o rival na disputa por uma vaga na decisão do Estadual.

No jogo de volta, no próximo sábado, no Mineirão, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença que se garante na final do torneio.

Valente, o Coelho não se entregou mesmo estando atrás do marcador durante grande parte do confronto, e, com gols de Diego Jussani e Jonatas Belusso, manteve vivo o sonho do título do Mineiro.

Para avançar à decisão, a equipe alviverde tem que vencer por uma margem de dois gols, encerrando um tabu de 20 jogos sem vencer clássicos.

Primeiro tempo

Aos 11 minutos, a primeira chance do América. O volante Christian arriscou de fora da área, e a bola passou à direita, com muito perigo ao gol de Fábio.

Apesar do susto, o Cruzeiro continuou melhor na partida. Aos 17 minutos, Rafinha recebeu pela esquerda, lançou Egídio, que chegou a linha de fundo e cruzou na cabeça de Fred, que desviou para o gol.

O América tentou reagir logo em seguida. Dois minutos depois do gol da Raposa, Marcelo Toscano finalizou de longe, a bola desviou em Dedé no meio do caminho, mas Fábio defendeu com segurança.

No restante do primeiro tempo, a equipe comandada pelo técnico Givanildo Oliveira até conseguiu ocupar mais o campo de ataque do rival, mas não criou oportunidades claras de gol.

Na frente do placar, o Cruzeiro diminuiu a intensidade, também não chegou a ameaçar o goleiro Fernando Leal nos últimos minutos da etapa inicial, mas garantiu a vantagem no marcador para o intervalo.

Chuva de gols

Com Neto Berola na vaga de Felipe Azevedo, o América iniciou o segundo tempo disposto a tomar a iniciativa das jogadas.

Entretanto, um erro na saída de bola do volante Zé Ricardo jogou uma balde de água fria nas pretensões americanas. O camisa 5 do Coelho foi desarmado por Robinho, que serviu Fred, que, de frente para o gol, empurrou para as redes.

A equipe alviverde esboçou uma reação aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio de João Paulo pela esquerda, o zagueiro Diego Jussani subiu mais alto que a defesa celeste a cabeceou no ângulo esquerdo de Fábio.

Aos 25 minutos, mais um do camisa 9 da Raposa. Dedé fez um lançamento longo, Marquinhos Gabriel acreditou no lance, evitou a saída da bola pela linha de fundo, e deu assistência para Fred marcar o seu terceiro tento no duelo.

Foi o décimo gol do camisa 9 da Raposa, que assumiu a artilharia do Estadual.

Valente, o América não desistiu da partida, e conseguiu diminuir a desvantagem. Em novo escanteio cobrado por João Paulo, dessa vez pela direita, a atacante Jonatas Belusso se antecipou a defesa celeste e desviou para as redes.

Belusso ainda teve a chance de empatar a partida. Aos 45 minutos, Neto Berola fez boa jogada individual pela direita e serviu o atacante, que bateu firme. A bola passou por cima, com perigo ao gol do Cruzeiro.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2 X 3 CRUZEIRO

Motivo: Jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro

Local: Independência (Belo Horizonte)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Felipe Alan Costa (MG)

Gols: Fred, aos 17 minutos do primeiro tempo, aos seis e aos 25 minutos do segundo tempo (CRU); Diego Jussani, aos 11 e Jonatas Belusso aos 38 minutos do segundo tempo (AME)

Cartões Amarelos: França (AME); Orejuela, Egídio e Robinho (CRU)

Público: 6.746

Renda: R$ 99.035,00

AMÉRICA - Fernando Leal; Ronaldo, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo e Christian; Marcelo Toscano, Matheusinho (França) e Felipe Azevedo (Neto Berola); Júnior Viçosa (Jonatas Belusso). Técnico: Givanildo de Oliveira

CRUZEIRO – Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Marquinhos Gabriel (Jadson) e Rafinha (Vinícius Popó); Fred (Sassá). Técnico: Mano Menezes.