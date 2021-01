Em uma partida na qual o Atlético jogou para o gasto e venceu o time reserva do Santos, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (26), no Mineirão, o venezuelano Savarino foi o grande destaque. Por pouco o atacante não deixou o gramado com um hat-trick, mas a dobradinha dele já foi suficiente para alcançar uma expressiva marca.

Com os dois gols anotados, o avante chegou a dez pelo Galo, ocupando o posto de vice-artilheiro da equipe na temporada. Ele só fica atrás de Keno (11 gols), que sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo no duelo com o Peixe. Hyoran, com nove tentos, é o terceiro da lista, e Sasha, com oito, o quarto.

Considerando os gols no Brasileirão, Savarino tem agora sete e, ao lado de Sasha, é o terceiro atleta do Alvinegro que mais vezes balançou a rede na competição. À frente deles, Keno, com dez, e Hyoran, com oito.

Com a lesão de Keno, aumenta ainda mais a responsabilidade desses jogadores nesta reta final de campeonato. No próximo domingo (31), às 17h, o Galo recebe o Fortaleza, no Mineirão, pela 33ª rodada.