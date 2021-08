O técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou dois jovens do elenco sub-20 do Cruzeiro para o confronto com o CRB, neste domingo (29), às 16h, no Rei Pelé, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a presença do lateral-direito Riquelmy e do atacante Vitor Leque, o treinador divulgou a lista de convocados neste sábado (28).

Por outro lado, os celestes não contarão com o lateral-direito Norberto, com uma lesão na coxa direita, e o atacante Marcelo Moreno, chamado pela seleção boliviana.

Vanderlei Luxemburgo busca sua quarta vitória nesta terceira passagem pelo Cruzeiro

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio, Lucas França e Vinícius

Laterais: Matheus Pereira e Riquelmy

Zagueiros: Eduardo Brock, Joseph, Léo Santos e Ramon

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Flávio, Giovanni, Marcinho, Marco Antônio e Rômulo

Atacantes: Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Rafael Sóbis, Thiago, Vitor Leque e Wellington Nem

