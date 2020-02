Uma vitória para dar um bom cartão de visitas ao novo comandante. Esse foi o valor do triunfo do América, por 3 a 0, sobre o Uberlândia, dois gols do estreante Alê e outro de Ademir. O jogo deste sábado (1), colocou o Coelho no topo da tabela, junto a Atlético e URT, que também somam sete pontos no Campeonato Mineiro. Cabe lembrar que a equipe tem um jogo a menos.

Atuando com o atento olhar de Lisca, técnico contratado no fim da semana para substituir Felipe Conceição, que deixou o clube para assumir o Red Bull Bragantino, o Coelho fez valer o mando de campo e despachou a equipe do Triângulo Mineiro. O rival, que demitiu o técnico Felipe Surian após dois jogos, fica com apenas um ponto conquistado até o momento.

Na próxima (5), o América volta a campo para duplo debute. Na estreia oficial de Lisca e do time na Copa do Brasil, enfrentará o Santos, do Amapá. Domingo (9), será a vez de encarar o Cruzeiro, novamente pelo Mineiro. A partida está marcada para às 16h e será disputada no Mineirão.

O Uberlândia, por sua vez, encara o Coimbra no Parque do Sabiá. Curiosamente, a partida está marcada para às 10h. Os torcedores terão que acordar cedo para acompanhar de perto a equipe que busca se reabilitar na competição estadual.

O jogo

O América não teve dificuldades para bater o Uberlândia. Intenso desde o início, o Coelho partiu para cima e, aos 7 minutos, abriu o placar com o volante Alê. Frágil, o adversário pouco fez para também balançar a rede nos minutos seguintes.

Na segunda etapa, o autor do primeiro tento ampliou o placar. Alê, que chegou ao clube nesta temporada, marcou aos 4 minutos, com um lindo chute de fora da área, e mostrou que o alviverde acertou na contratação.

Aos 26, livre, livre, livre de marcação, Ademir deu números finais ao jogo e decretou o 3 a 0 no marcador da Arena Independência.

Ficha Técnica:

América 3 x 0 Uberlândia

América: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal (Joseph), Eduardo Bauermman e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Rodolfo (Léo Passos) e Ademir.

Técnico: Cauan de Almeida



Uberlândia: Rafael; Joazi, Tayron, Plínio e Fábio Alves (Cesinha); Rogério (Jô), Leandro Salino, Luiz Alexandre (Jhulliam) e Diogo Peixoto; Felipe Alves e Luizinho.

Técnico: Cícero Júnior

Gols: Alê, aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 4 do segundo, e Ademir, aos 26 minutos do segundo tempo, para o América

Cartões amarelos: Fábio Alves, Cesinha e Rogério (Uberlândia)

Público: 1.255

Renda: R$ 5.396,00