A Seleção Brasileira masculina de futebol não fez uma baita apresentação na partida desta quarta-feira (28) contra a Arábia Saudita, mas cresceu em alguns momentos da segunda etapa e venceu sua segunda partida nos Olimpíadas, por 3 a 1.

Novamente, o grande nome do time canarinho foi o atacante Richarlison. Depois do hat-trick nos 4 a 2 sobre a Alemanha, na estreia, o ex-jogador do América fez dois diante dos sauditas, na etapa complementar. No primeiro tempo, Matheus Cunha havia anotado o outro tento brasuca, e Alamri marcou o do oponente.

Como terminou na liderança do grupo D, com sete pontos, o time comandado por André Jardine fica no aguardo para saber quem será seu adversário na próxima fase. A equipe verde e amarela vai enfrentar o segundo colocado da chave C, que tem Espanha, Argentina, Egito e Austrália na briga.

O duelo envolvendo o Brasil nas quartas de final será no sábado (31), às 7h (hora de Brasília), em Saitama.

Até agora, a Seleção Brasileira superou a Alemanha, por 4 a 2, e a Arábia Saudita, por 3 a 1, e ficou no 0 a 0 com a Costa do Marfim.