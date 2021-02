Com dois gols do centroavante Rubens, ambos em cobrança de pênaltis, o Tombense venceu o Uberlândia por 2 a 0, neste sábado (20), no Estádio Independência, e conquistou a Recopa Mineira.

Foi a primeira edição da disputa da taça, que seria realizada logo após o Módulo I do Campeonato Mineiro do ano passado, mas precisou de ajustes e adiamento por causa da pandemia pelo novo coronavírus, que afetou o calendário do futebol brasileiro.

Artilheiro do Campeonato Mineiro do ano passado, quando o Tombense foi vice no geral e campeão do interior, Rubens decidiu neste sábado a Recopa Mineira

O título é disputado pelo Campeão do Interior, que foi o Tombense, e pelo vencedor do Troféu Inconfidência, novidade do Estadual 2020 e que é disputado pelos clubes que ficam do quinto ao oitavo lugar.

O time do Triângulo enfrentaria na decisão, no Mineirão, o Cruzeiro, mas teve um surto de Covid-19 na sua delegação e o confronto teve de ser adiado. Como não havia data para a disputa, pois os jogadores do Uberlândia estavam com contratos encerrando e a Raposa disputada a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria cruzeirense abriu mão da taça, que ficou com o Verdão.

Originalmente, a Recopa Mineira seria com jogos de ida e volta, mas pelo cenário de portões fechados, provocado pela pandemia, os clubes pediram à Federação Mineira de Futebol (FMF) e ficou acertado que apenas uma partida seria disputada.

E a disputa de pênaltis, que decidiria quem ficaria com a taça em caso de empate no tempo normal, não foi necessária, pois Rubens, artilheiro do Campeonato Mineiro de 2020, com sete gols, marcou duas vezes e garantiu mais um troféu para o Gavião Carcará.