O Cruzeiro vai ter mais um desfalque para o duelo com o São Paulo, nesta quarta-feira (16), às 21h, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dores no tornozelo esquerdo, o atacante ficou de fora da relação de jogadores que vai enfrentar o Tricolor Paulista.

Pedro Rocha sofreu uma pancada no local no empate em 1 a 1 como Goiás, pela 22ª rodada do torneio, e ficou de fora dos três jogos seguintes.

O jogador chegou a retornar no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no último domingo, ao ser acionado no segundo tempo, e a expectativa era que lutasse por uma vaga entre os 11 que vão iniciar jogando contra a equipe paulista.

Sem o atacante, o técnico Abel Braga manteve a dupla de ataque formada por David e Fred. No banco de reservas, o comandante celeste tem Sassá, Ezequiel, Marquinhos Gabriel e Joel como opções para o setor.

O Cruzeiro vai entrar em campo contra o São Paulo com: Fábio; Edilson, Fabrício Bruno, Dedé e Egídio; Henrique e Éderson; Robinho e Thiago Neves; David e Fred.