Contratado em outubro junto ao Racing, da Argentina, o meia Matías Zaracho ainda não encontrou seu melhor futebol com a camisa do Atlético. Com 11 jogos disputados pelo time brasileiro, ele não se destacou em nenhum deles e, para piorar, acabou terminando 2020 com uma lesão muscular.

Substituído ainda no primeiro tempo da partida do último sábado (26), na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, o jogador de 22 anos sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda e acabou deixando o gramado do Mineirão, dando lugar ao também jovem Calebe.

De acordo com a assessoria do Atlético, em contato com o Hoje em Dia, Matías se reapresentou com o elenco nesta segunda-feira (28) e foi direto para o Departamento Médico, onde já realiza fisioterapia. Pelo menos por enquanto, ele não será submetido a exames de imagem.