O atacante Vagner Love ficou fora da lista de relacionados do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro por causa de dores na panturrilha. As equipes se enfrentam neste sábado, às 19h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.



Agora o time alvinegro terá seis baixas para enfrentar o time mineiro. Além de Love, já estavam fora da partida Cássio e Fagner, convocados para a Copa América, Mateus Vital e Pedrinho, que estão com a seleção olímpica, além do zagueiro Manoel, que pertence ao time mineiro.



A tendência é que Gustavo ganhe uma oportunidade no ataque. A novidade na lista de relacionados foi a presença do atacante Everaldo, contratado recentemente junto ao Fluminense. O jogador começará no banco de reservas, assim como o volante Matheus Jesus, que ainda não estreou pelo clube.



O lateral-esquerdo Danilo Avelar comentou sobre a desgastante sequência de jogos, que terminará na próxima quarta-feira no clássico com o Santos. A partir daí os clubes ganharão um tempo para treinar por causa da Copa América. O lateral descartou a possibilidade de ser poupado nos dois próximos jogos.



"Em pontos corridos, todo jogo é final. Não dá para projetar poupar e buscar lá na frente. Por experiência própria, é um dos torneios mais disputados do mundo (Avelar tem passagem pelo futebol europeu). Temos que somar para nos distanciarmos. Sabemos que o Cruzeiro merece respeito, por tudo o que conquistou nos últimos anos. Será complicado", disse.



A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Gustavo e Clayson.



Confira a lista de relacionados do Corinthians:



Goleiros: Caique e Walter;

Laterais: Michel, Carlos Augusto e Danilo Avelar;

Zagueiros: Henrique, Marllon, Bruno Méndez e Pedro Henrique;

Volantes: Gabriel, Ralf, Matheus Jesus, Richard, Ramiro e Junior Urso;

Meias: Sornoza, Jadson e Régis;

Atacantes: Boselli, Gustavo, Clayson e Everaldo.