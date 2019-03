Próximo adversário do Atlético na Copa Libertadores, o Zamora, da Venezuela, já tem traçado o plano de viagem para Belo Horizonte, local da partida de quarta-feira (3), válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

A equipe deixará a Venezuela no sábado (30) com destino a Manaus. No domingo, a conexão será em São Paulo. A expectativa da diretoria é que a delegação desembarque na capital mineira no mesmo dia à noite ou, no mais tardar, na madrugada de segunda-feira (1).

O desejo do clube é que jogadores e comissão técnica cheguem o mais rápido possível em BH para haja tempo suficiente para descanso antes do confronto contra o alvinegro comandado por Levir Culpi.