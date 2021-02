Em preparação para a próxima temporada, o América segue monitorando o mercado em busca de reforços.

Entre as posições que o Coelho vai precisar buscar contratações estão as duas laterais. A necessidade aumentou nos últimos dias, quando o Alviverde teve a saída de dois jogadores.

Na direita, Daniel Borges não teve o contrato renovado e deixou o Alviverde.

Com isso, o técnico Lisca conta apenas com Diego Ferreira, e os jovens Ronaldo e Thalys para o setor.

Do outro lado, Sávio, que estava emprestado ao América pela Ferroviária-SP, foi negociado com o Rio Ave, de Portugal.

Para a posição, o Coelho conta com João Paulo, titular durante a maior parte da última temporada, além dos pratas da casa Lucas Luan e Carlos Junio.

Alan Ruschel

Uma das opções para reforçar a lateral esquerda do Alviverde é Alan Ruschel. Campeão da Série B com a Chapecoense, o jogador teve o contrato encerrado com o clube catarinense no final de janeiro, e está livre no mercado.

Aos 31 anos, o lateral foi um pedido do técnico Lisca, com quem trabalhou no Juventude, em 2012 e 2013.

A diretoria do América conversa com o staff do jogador para tratar sobre uma eventual negociação.

Enquanto trabalha nos bastidores, o América já iniciou a preparação para o Campeonato Mineiro, em que vai estrear no dia 28 de fevereiro, diante do Boa Esporte, às 16h, no Independência.

Com os jogadores mais utilizados na última temporada de folga até o dia 14 de fevereiro, o Coelho começou, na última segunda-feira (1º), os trabalhos com um grupo de 23 jogadores, em sua maioria formados na base do clube.