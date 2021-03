Apesar de ser desfalque para o Atlético na próxima rodada do Campeonato Mineiro, já que levou o terceiro cartão na vitória por 3 a 1 sobre o Patrocinense, o atacante Marrony tem motivos de sobra para comemorar a fase com a camisa do Alvinegro.

Contratado no ano passado junto ao Vasco, o jogador de 22 anos tem aproveitado bem as oportunidades dadas pelo técnico interino Lucas Gonçalves. Com três gols anotados no Estadual, ele é o atual artilheiro da competição. Com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento, o Galo ocupa a liderança da competição.

Entrevistado nesta segunda-feira (15), na Cidade do Galo, Marrony comemorou a sequência de jogos neste início de temporada e, obviamente, o rendimento dentro das quatro linhas.

“Todo jogador quer uma sequência boa, e eu estou tendo no início do campeonato. Isso é muito importante. Sempre converso com meus amigos e com meus irmãos, que o jogador não pensa em nada além de jogar futebol. Ter espaço e oportunidade com essa sequência tem sido muito bom, ainda mais com gols para pegar confiança. Isso é muito importante”, destacou.

“É uma posição que eu vinha jogando (ponta esquerda) e por onde me destaquei no Vasco. Eu também tenho jogado de falso 9. Hoje em dia, o jogador se destaca por jogar em mais de uma posição. Me sinto bem por isso. Onde o Lucas achar que eu possa ajudar o time, estou aberto para acertar e pensar somente no time”, acrescentou.

O Galo volta a campo na sexta-feira (19) e encara o Coimbra, a partir das 21h30, no Mineirão. O confronto contra a equipe de Contagem será válido pela quinta rodada do Estadual.