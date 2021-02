O América iniciou, nesta segunda-feira (1º), a preparação para o Campeonato Mineiro.

Com os jogadores mais utilizados na última temporada de folga até o dia 14 de fevereiro, o Coelho começou os trabalhos com um grupo formado quase em sua totalidade por jogadores formados no clube alviverde.

Dos 23 atletas que se apresentaram no CT Lanna Drumond, 21 são oriundos da base americana. As exceções são o goleiro Léo Lang e o zagueiro Arthur, que está emprestado pelo Cruzeiro. (Confira a lista abaixo).

O plantel escolhido para iniciar as atividades teve um período de descanso entre os dias 15 e 27 de janeiro.

Nesta primeira semana de treinamentos, os trabalhos serão comandados pelo auxiliar Márcio Hahn, sob a supervisão do técnico Lisca.

A estreia do América no Estadual será no dia 28 de fevereiro, diante do Boa Esporte, às 16h, no Independência.

Além do Mineiro, o Coelho terá pela frente a disputa da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Confira os jogadores que se reapresentaram nesta segunda-feira:

Goleiros: Jori, Léo Lang e Robson.

Laterais-direito: Ronaldo e Thalys.

Zagueiros: Arthur, Heitor, Luisão e Rodolfo.

Laterais-esquerdo: Carlos Junio e Lucas Luan.

Volantes: Matheus Santos, Renan Gomes e Sabino.

Meias: Gustavinho, João Gabriel e Lucas Gabriel.

Atacantes: Carlos Alberto, Goldeson, Kawê, Mario Victor, PH e Vitinho.