A não liberação do lateral-direito Emerson, pelo Bétis, da Espanha, para a disputa do Torneio Pré-olímpico, no mês que vem, na Colômbia, deve transformar Guga, do Atlético, em titular da Seleção Brasileira sub-23, o que pode provocar uma valorização do jogador durante a competição.

Esta pelo menos é a lógica, pois os dois atletas faziam parte da lista inicial divulgada pelo técnico André Jardine, mas que teve de ser alterada na noite da última sexta-feira (27), pois cinco jogadores que atuam no futebol europeu não foram liberados pelos seus clubes para a disputa do Pré-olímpico, que não é considerado pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) uma competição oficial. Assim, não há a obrigatoriedade de liberação.

Emerson faz parte dessa lista e Dodô, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi convocado para o seu lugar. Como estava de fora da lista original, a tendência é que seja o reserva de Guga, pelo menos no início do trabalho.

Como o Torneio Pré-olímpico é uma grande vitrine de atletas sul-americanos para o mercado europeu, uma boa participação de Guga por valorizar o jogador, que terminou o ano em baixa no Atlético.

Ele é reserva de Patric, que apesar de muito contestado mostrou mais eficiência para a função, e ainda se envolveu em uma polêmica ao comemorar, dentro da Cidade do Galo, concentrado, o título do Flamengo na Libertadores em 23 de novembro, o que resultou inclusive numa punição pela diretoria.

A atitude revoltou a torcida, que passou a pedir, nas redes sociais, sua saída do clube. Com a ida de Rodnei do Flamengo para o Internacional, Guga chegou a ser oferecido ao clube carioca pelo seu empresário, mas o negócio não avançou, pois o rubro-negro tem preferência por Orejuela, do Cruzeiro.

A possibilidade de saída de Guga ficou mais real com a contratação de Maílton, lateral-direito de 21 anos que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário, do Paraná, mas que pertencia ao Mirassol, de São Paulo.

De toda forma, uma boa participação com a camisa da Seleção Brasileira no Torneio Pré-olímpico valorizará Guga, e ele pode seguir o caminho de Emerson, que veio da Ponte Preta para a Cidade do Galo, se valorizou, e foi vendido ao futebol espanhol. E abriria espaço para Maílton tentar o mesmo caminho.