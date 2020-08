O Cruzeiro estreou com vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Em um jogo com muitas emoções nos minutos finais, a Raposa venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, na noite desta sábado (8), no Mineirão.

A equipe celeste chegou ao triunfo com dois gols no segundo tempo, um do zagueiro Cacá, aos 17 minutos, e um do volante Jean, aos 42 minutos. O time paulista havia empatado o jogo com o centroavante Welinton Tanque.

Com o resultado, os comandados do técnico Enderson Moreira agora registram -3 pontos na classificação do torneio. O clube estrelado iniciou a disputa com menos seis pontos na tabela, em função de uma punição imposta pela FIFA, relacionada a uma dívida da Raposa com o Al Wahda, dos Emirados Árabes em função do empréstimo do volante Denilson, em 2016.

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o Guarani, na próxima terça-feira (11), às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do torneio.

Já o Botafogo-SP recebe o Confiança-SE, também na terça, às 19h15, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2 X 1 BOTAFOGO-SP

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alisson Sideni Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa, todos de Tocantins

CARTÕES AMARELOS: Ariel Cabral (Cruzeiro); Naldo e Ronald (Botafogo-SP)

GOLS: Cacá, aos 17 minutos do segundo tempo e Jean, aos 42 minutos do segundo tempo (Cruzeiro); Welinton Tanque, aos 40 minutos do segundo tempo (Botafogo-SP)

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni (João Lucas); Ariel Cabral e Jadsom, Maurício (Jean), Régis (Claudinho) e Stênio(Welinton); Marcelo Moreno( Thiago).

Técnico: Enderson Moreira

BOTAFOGO-SP

Darley; Valdemir, Robson, Jordan e Gilson (Guilherme Romão); Naldo (Ferreira), Victor Bolt, Matheus Anjos e Ronald; Wellington Tanque e Rafinha (Luketa).

Tecnico: Claudinei Oliveira