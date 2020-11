Se por um lado o Atlético segue como melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 78,79% de aproveitamento, por outro, o time continua devendo fora de casa. Contra o Ceará, neste domingo (22), o alvinegro computou seu primeiro empate como visitante na competição, ainda com um rendimento bem abaixo do esperado nesta condição.

Longe do Mineirão, o Galo fez 11 partidas no torneio, sendo apenas quatro vitórias (sobre Flamengo, Coritiba, Atlético-GO e Corinthians), um empate (Ceará) e seis derrotas (para Botafogo, Internacional, Santos, Fortaleza, Bahia e Palmeiras). A equipe iniciou a rodada com 40% de desempenho fora de casa e encerrou a jornada com 39,39¨%, uma ínfima queda.

Após a partida com o Vozão, Igor Rabello tentou explicar os motivos para mais uma partida sem triunfo do Galo como visitante, mas que rendeu um ponto importante, já que o alvinegro segue na ponta da classificação.

“A gente sabia que contra o Athletico-PR (no Mineirão) não fizemos um bom jogo, faltou competitividade. Hoje viemos com empenho e vontade. Infelizmente não conseguimos o resultado. Tomamos dois gols, perdemos um jogador (Borrero foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo), mas conseguimos pontuar. Todo mundo tem qualidade e dedicação para voltar a vencer”, disse.

O Galo volta a campo nesta quarta-feira (25), às 21h30, contra o Botafogo, no Mineirão, pela 23ª rodada.