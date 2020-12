Você se lembra da última vez que o Cruzeiro venceu uma equipe de Alagoas? Foi no dia 15 de março de 2017, quando aplicou 3 a 0 sobre o Murici, pela Copa do Brasil. De lá para cá, o Cruzeiro não mais conseguiu vencer uma equipe de lá. O empate em 1 a 1 com o CSA, na noite desta terça-feira (15), representou o oitavo jogo consecutivo sem triunfo da Raposa contra algum time daquele Estado. (Relembre os duelos mais abaixo)

Em 2018, não houve confrontos entre Raposa e clubes alagoanos. Já nas duas temporadas seguintes, um pesadelo se instaurou na Toca.

No ano passado, houve dois duelos com o CSA, sendo o primeiro deles um empate em 1 a 1, fora de casa. Mas foi a segunda partida que representou um baque aos celestes e um quadro que se tornou irreversível.

No mesmo dia do famoso “Fala, Zezé”, Thiago Neves desperdiçou uma cobrança de pênalti, e a equipe adversária superou o Cruzeiro por 1 a 0, em pleno Mineirão. Revés que representou a queda de Abel Braga, o afastamento de TN10 e precedeu derrotas para Vasco, Grêmio e Palmeiras, resultando no rebaixamento do clube mineiro.

Em 2020, o clima continuou nebuloso. Carrasco celeste na Copa do Brasil, o CRB foi fundamental para a saída de Adilson Batista e sacramentou a demissão de Enderson Moreira. Ao todo, foram três empates e uma vitória do Galo alagoano, juntando embates na Série B e no torneio mata-mata.

Na mesma edição da Segundona, o CSA superou os celestes por 3 a 1 em casa e empatou em 1 a 1 no Horto, aumentando essa escrita negativa da equipe cruzeirense.

Relembre os confrontos do Cruzeiro contra alagoanos nas últimas quatro temporadas

2017

8/3 – Murici 0 x 2 Cruzeiro - Copa do Brasil

15/3 – Cruzeiro 3 x 0 Murici - Copa do Brasil

2018

Não enfrentou alagoanos

2019

25/8 – CSA 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão

28/11 – Cruzeiro 0 x 1 CSA - Brasileirão

2020

11/3 – Cruzeiro 0 x 2 CRB - Copa do Brasil

26/8 – CRB 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil

7/9 – Cruzeiro 1 x 1 CRB - Série B do Brasileiro

19/9 – CSA 3 x 1 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

8/12 – CRB 0 x 0 Cruzeiro - Série B do Brasileiro

15/12 – Cruzeiro 1 x 1 CSA - Série B do Brasileiro