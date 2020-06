Nem a crise financeira que assola os quatro cantos do planeta é capaz de frear as investidas do Atlético no mercado da bola. Apesar dos salários atrasados e da total falta de receitas, devido à pandemia do novo coronavírus, o alvinegro segue em busca de reforços para o técnico Jorge Sampaoli, e causa espanto em torcedores e jornalista.

Contudo, de acordo com Alexandre Mattos, diretor executivo, há uma explicação bem simples: segundo ele, isso só é possível graças ao que classifica com "engenharia financeira".

"Já saíram aproximadamente 18 jogadores. Isso se abriu quase R$ 2 milhões na folha e uma economia de quase R$ 10 milhões de acordos feitos com estes”, explicou Mattos em entrevista à Rádio Itatiaia, concedida no último sábado (13).

"Queremos um time que dê orgulho. Temos um primeiro pilar que são os nossos parceiros (BMG e MRV). Depois de dois anos arrumando a casa, chegou a hora de dar uma pincelada de ousadia”, foi além.

Durante a entrevista, o cartola afirmou que os vencimentos dos atletas que chegarão ao clube não irão extrapolar os valores economizados até o momento. A ver.