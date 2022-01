O atacante Wellington Paulista salientava na saída para o intervalo: “não costumo estrear com gol em um clube”. Mas não apenas ele debutou pelo América estufando as redes, como ainda contribuiu com uma assistência neste domingo (30), no Independência. E graças ao artilheiro e garçom da noite, a equipe de Marquinhos Santos superou o Democrata-GV, por 2 a 0, alcançando sua primeira vitória no Mineiro.

O resultado catapultou o Coelho ao G-4 da competição. O Alviverde ocupa o quarto lugar, com três pontos, assim como Uberlândia e Athletic, só que levando a melhor no saldo de gols.

O jogo

Além de Wellington Paulista, também estrearam pelo Coelho o zagueiro Éder, que, assim como o centroavante, iniciou entre os 11 principais, e o avante Henrique Almeida, participando de parte do segundo tempo.

A primeira etapa teve poucos momentos de emoção. O Democrata poderia ter aberto o placar com Pedrinho, porém, o atacante desperdiçou uma chance incrível na área. Já Paulista, aos 44 minutos, mostrou eficiência, finalizando para as redes, após boa jogada de Rodriguinho e assistência de Juninho.

Na segunda etapa, a figura do centroavante voltou a ser decisiva. Wellington Paulista apareceu bem pela ponta direita e cruzou na área para Felipe Azevedo, aos 19, aumentar a contagem e sacramentar o triunfo.

Na quarta-feira (2), o América encara o Cruzeiro, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 2 X 0 DEMOCRATA-GV

AMÉRICA

Jori; Patric, Maidana, Éder e João Paulo (Arthur); Zé Ricardo, Juninho e Rodriguinho (Alê); Felipe Azevedo (Adyson), Carlos Alberto (Henrique Almeida) e Wellington Paulista (Gustavo)

Técnico: Marquinhos Santos

DEMOCRATA

Lucão; Mateus Pivô (Thomas), Rafael Caldeira, Gabriel Marques e Weslley; Gabriel Galhardo, Matheus Carioca, Marcelinho (Filipe Carvalho) e Matheuzinho (Yan Carlos); Pedrinho (Chico) e Matheus Bidick (Alan Silva)

Técnico: Paulo Schardong

DATA: 30 de janeiro de 2022 (domingo)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 2ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Antonio Márcio Teixeira da Silva, auxiliado por Magno Arantes Lira e Pablo Almeida da Costa

GOLS: Wellington Paulista aos 44 minutos do primeiro tempo; Felipe Azevedo aos 19 minutos do segundo tempo