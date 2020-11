Nos braços da torcida atleticana e constantemente pedido para reassumir o posto de titular do alvinegro, o goleiro Rafael voltará figurar entre os onze após 74 dias. Desde que foi expulso contra o Santos (derrota por 3 a 1), em 9 de setembro, o arqueiro passou a ser reserva imediato de Everson, um dos "xodós" de Jorge Sampaoli.

Com 15 partidas realizadas pelo Atlético, desde que chegou ao clube em março, Rafael será o titular de Leandro Zago - técnico da equipe de transição, acionado devido ao surto de Covid-19 na comissão do time principal - no duelo deste domingo (22), contra o Ceará. Nesta sexta-feira (20), Everson também fora diagnosticado com o novo coronavírus.

Com 38 pontos e líder do Campeonato Brasileiro, o Galo busca se reabilitar, fora de casa, da derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, em pleno Mineiro. A bola rolará a partir das 16h no Castelão, em Fortaleza.

O Vozão, que soma 24 pontos até o momento, está na 15ª posição da competição mais importante do país. O confronto será válido pela 22ª rodada da Série A.