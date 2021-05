A derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no dia 11 de abril, no Campeonato Mineiro, veio regada a muitas críticas por parte da Massa, a ponto de haver torcedores pedindo a saída de Cuca. Dali em diante, no entanto, o Atlético não perdeu mais: já são 11 partidas consecutivas de invencibilidade.

Nesse período, o Galo sagrou-se campeão estadual, tendo o melhor ataque (27 gols) e a defesa menos vazada da competição (oito tentos sofridos), e passou a ocupar a liderança geral da fase de grupos da Copa Libertadores.

Nesses últimos 11 duelos na temporada, o sistema defensivo do time demonstrou um desempenho positivo, levando somente cinco gols, média de 0,45 por partida; e sem ter as redes balançadas nos três embates mais recentes. Sem contar que em nenhum desses confrontos de invencibilidade, o Galo levou mais de um tento.

“A força da defesa não é só dos quatro defensores; é a diminuição de espaços. Dificilmente você vai ver um ponta meu marcando em cima da lateral ou coisa assim. Mas se tenta roubar a bola no ataque, marcar sob pressão”, comentou Cuca, após a conquista do título do Campeonato Mineiro.

Gestão

Um dos segredos para alcançar esses feitos, segundo Cuca, é a gestão. Algo que, confessa, “não é fácil”. “Você vai ter os entraves, como foi no começo com o Hulk, como tem todo dia alguma coisinha, se não com um jogador, com o Cássio (Arreguy, assessor), o Rodrigo (Caetano, diretor), o Victor (gerente)... E a gente resolve como equipe internamente. Todos os jogadores são importantes”, destacou.

Recentemente, torcedores do Galo usaram as redes sociais fazendo um apelo a Cuca, para que fossem dadas mais oportunidades a Marrony. O treinador pediu “calma” e prometeu que faria uma rodagem do elenco. O atacante, por sinal, chegou a ser titular no 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, na última quarta-feira (19), e correspondeu às expectativas do comandante.

“Caso do Marrony, ele estava há um tempo sem jogar. Não tinha o conhecimento tão grande vendo-o jogar. E que partidaço que ele fez! Natural que tenha tido desgaste muscular, mas ganhou muita da nossa confiança. Assim o grupo vai se fortalecendo e ganhando opções novas”, comentou.