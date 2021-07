O América segue se reforçando para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (8), o clube apresentou o meia Isaque, de 24 anos, que chega ao clube emprestado pelo Grêmio até o fim do ano. Com atuações na equipe gaúcha na Série A do Campeonato Brasileiro, o atleta fez projeções sobre como poderá ajudar o Coelho a se manter na elite do Nacional, que é o grande objetivo do clube.

“Eu tive uma passagem muito boa no Grêmio. Acredito que minha passagem pelo Fortaleza, também, serve como aprendizado. Eu me vejo cada vez melhor, não só no futebol, mas como ser humano. Espero fazer um grande ano, não só eu, mas todos os meus companheiros também. Estou aqui para ajudar a todos”, avaliou.

Sobre as suas características, Isaque destacou a posição de meia como a de origem, mas chegou a ser utilizado no ataque da equipe gremista. Para ele, se adaptar a novas funções não seria um problema, uma vez que o América conta com muitos jogadores para o setor ofensivo.

“Eu sou meia armador. Minha base eu fiz toda como meia. Porém, na Série A, em alguns jogos, o professor Renato (Portaluppi) me colocava de falso 9, que era uma função que ele gostava de me ver jogando. Acabei atuando assim, mas a minha posição de origem é meia, gosto de pisar na área, gosto de fazer gols. Mas estou aqui para ajudar e onde o professor achar que posso jogar, vou dar o meu melhor”, explicou.

Isaque é o 13º reforço do América na temporada. A equipe é o 15º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. Na próxima rodada, com o intuito de se afastar do Z-4, o Coelho enfrenta o Atlético, no clássico mineiro, no sábado, às 19h, no Independência.