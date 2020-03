O ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (9), para comentar as manifestações de torcedores do Atlético no clássico disputado no último sábado (7), no Mineirão.

Por meio da sua conta no instagram, Perrella publicou um vídeo em que os atleticanos aparecem entoando a frase “Fala, Zezé” enquanto o goleiro Fábio cobrava um tiro de meta.

Na legenda da postagem, o ex-mandatário da Raposa, inclusive, utilizou um termo homofóbico: “Bom dia, frangas, obrigado pela homenagem!”, escreveu o ex-senador.

Procurado pela reportagem para comentar o post, Perrella reiterou a provocação: "Para mim serão sempre frangas (risos)".

Origem

A frase utilizada pelos atleticanos para alfinetar os cruzeirenses surgiu de um áudio gravado pelo meia Thiago Neves, hoje no Grêmio, direcionado para Zezé Perrella, que na época era o principal gestor de futebol do Cruzeiro.

Neves enviou a mensagem antes da partida contra o CSA, pelo Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 1 a 0 do time alagoano, a gravação viralizou e acabou sendo bastante utilizada pelos torcedores rivais após a consumação do rebaixamento da equipe celeste para a Série B do Brasileirão.

Além dos gritos antes das cobranças de tiro de meta de Fábio, muitos atleticanos levaram camisas, faixas e outros adereços relacionados a essa troca de mensagens, no confronto do último sábado.