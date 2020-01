O Galinho segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior após conseguir bater por 5 a 0 o Capital, do Tocantins, na tarde desta segunda-feira (6). Controlando toda a partida e com várias chances claras de gol, o Atlético não enfrentou dificuldades para bater o lanterna do grupo 23.

Agora, os garotos comandados pelo técnico Marcos Valadares dependem só deles para disputar a segunda fase da Copinha. Basta vencer o líder Taubaté na última rodada que a vaga está assegurada. Caso empate, terá que torcer contra o River, do Piuaí, que encara o Capital. Os dois embates serão realizadas na quinta-feira (9).

O jogo

Precisando de vencer após uma derrota na estreia, os meninos do Galo partiram para cima do adversário desde o início da partida. Aproveitando-se da fragilidade do oponente, a equipe alvinegra chegou com perigo durante toda a primeira etapa, acertando a trave em três oportunidades, além de parar no goleiro Vinícius outras vezes.

O primeiro e maduro gol saiu apenas aos 31 minutos, com o atacante Guilherme, ao finalizar de frente para o gol. Pouco depois, a bola tocou no braço do zagueiro do Capital, gerando um pênalti para o Galinho, convertido por Giovani.

Mesmo com a vantagem no marcador, o Galo seguiu comandando as ações do duelo, pecando ainda no arremate final e parando na grande atuação de Vinícius, destaque da equipe adversária. Mas o ímpeto e a superioridade técnica sobressaíram na reta final da partida, quando a goleada foi sacramentada, com gols de Luiz Felipe, Luís Eduardo e Vinícius.

Atlético:

Jean, Carlos Daniel, Isaque, Micael e Kevin (Yago); Luis Eduardo, Echaporã (Luiz Felipe), Wesley (Carlos Manuel) e Calebe (Matheus); Giovani (Thiago Juan) e Guilherme (Rian). Técnico: Marcos Valadares.

Capital: Vinícius, Jeferson, Cris, Jhonata (Henrique) e Júlio (Marcelinho); Afonso, Gabriel e Guilherme; Brunelli (Gabriel), Higor e Douglas (Allan). Técnico: Ricardo Pagani.

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata