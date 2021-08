A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada para as quartas de final dos Jogos de Tóquio. As brasileiras enfrentaram o Quênia, na manhã desta segunda-feira (02), pela quinta rodada do grupo A e venceram com tranquilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/8.

Com o resultado, o Brasil terminou a fase classificatória invicto e na liderança do grupo A, com 14 pontos. Agora, o desafio será contra a seleção da Rússia, que avançou em quarto lugar no grupo B.

Medalhista de ouro em Pequim 2008 e em Londres 2012, a seleção vai em busca da terceira medalha de ouro em sua história. Na Rio 2016, o Brasil foi eliminado nas quartas de final para a China, que, posteriormente, terminou com a medalha dourada.