Duas falhas do goleiro Everson decretaram mais uma derrota do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro para um clube cearense. Nesta quinta-feira (24), o time foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1, no Castelão, com o time da casa marcando aos 2 minutos do primeiro tempo, com Lima, e aos 50 minutos da etapa final, com Gabriel Lacerda. Gabriel descontou para o alvinegro mineiro, que deixou o G-4 da competição.

Após seis rodadas, o Atlético segue sem conseguir marcar mais que um gol nas partidas que disputa na Série A do Campeonato Brasileiro. E isso custou caro mais uma vez ao time do técnico Cuca, que perdeu mais três pontos para um time que não participa da briga pelo título.

Keno teve mais uma atuação apagada na derrota por 2 a 1 para o Ceará, nesta quinta-feira, no Castelão Keno teve mais uma atuação apagada na derrota por 2 a 1 para o Ceará, nesta quinta-feira, no Castelão

Até agora, nas seis rodadas, são seis gols alvinegros, um em cada confronto. O problema é que na última segunda-feira (21) o Atlético já tinha ficado no 1 a 1 com a Chapecoense, no Mineirão, resultado que interrompeu uma série de três vitórias por 1 a 0 sobre Sport, São Paulo e Internacional, respectivamente.

Na estreia, o Galo foi superado pelo Fortaleza, por 2 a 1, de virada, no Gigante da Pampulha.

Muito desfalcado, pois tem quatro jogadores estrangeiros disputando a Copa América e mais sete desfalques por causa de novo surto de Covid-19 na Cidade do Galo, o Atlético foi dominado pelo adversário na primeira etapa e Éverson, apesar de ter falhado na reposição da bola no gol de Lima, logo aos dois minutos, fez pelo menos três grandes defesas.

No segundo tempo, o Galo teve outra postura. Empurrado por Hulk, mais uma vez o destaque ofensivo do time, o time chegou ao empate com Gabriel, após assistência do camisa 7.

Mas no último lance do jogo, Vina cobrou falta, Gabriel Lacerda desviou de cabeça, sem muita força, mas Everson não conseguiu fazer a defesa e o Atlético deixou o Castelão derrotado.

O Galo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (27), novamente fora de casa. Às 20h30, o time do técnico Cuca visita o Santos, na Vila Belmiro.



A FICHA DO JOGO

CEARÁ 2

Vinicius Machado; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon (Charles), Fernando Sobral, Lima (Wendson), Mendoza e Jorginho (Vina); Saulo Mineiro (Yoni González). Técnico: Guto Ferreira

ATLÉTICO 1

Everson; Guga, Bueno, Gabriel e Guilherme Arana (Calebe); Allan Tche Tche, Zaracho (Luiz Filipe) e Hyoran (Felipe Felício); Keno e Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 24 de junho de 2021

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Castelão

CIDADE: Fortaleza (CE)

MOTIVO: 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Lima, aos 2 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 27, e Gabriel Lacerda, aos 50 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuadem, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÃO AMARELO: Saulo Mineiro, Bruno Pacheco, Wendson (Ceará); Guilherme Arana, Tchê Tchê, Gabriel, Réver (Atlético)