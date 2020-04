A série de denúncias contra o ex-presidente do Cruzeiro Wágner Pires de Sá, publicadas por vários veículos de imprensa na última semana, mostraram que o ex-dirigente usou e abusou do cartão corporativo do clube. Para se ter ideia, só em restaurantes de luxo e procedimentos em clínica de estética, foram R$ 86 mil gastos.

No momento em que o mundo é assolado pela pandemia do novo coronavírus, e que o clube segue sendo protagonista de uma série de absurdos nos bastidores - o que teve como reflexo o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, um importante questionamento vem à tona.

Será que este dinheiro não seria melhor utilizado, na atualidade, para ajudar aqueles que necessitam de doações? Isolados em casa, muitos não têm condições de sustentar às famílias e, a falta de alimento, é um dos principais problemas enfrentados.

Leia mais:

Ex-presidente 'não vê absurdo' em gastos no cartão do Cruzeiro e chama vazamentos de ato político

'Presidente raiz' pagou com cartão do Cruzeiro R$ 86 mil em bares, restaurantes e serviços médicos



Enquanto vários atletas e também dirigentes se mobilizam para fazer doações, os quase R$ 90 mil gastos por Pires trocaram a solidariedade por futilidades. Para se ter ideia, se ainda tivesse esta quantia em caixa, a Raposa poderia investir em aproximadamente 180 cestas básicas.

De acordo com o Ipead (Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais), o valor médio das cestas na capital, no mês de março, era de R$ 476,43. Nela, constam treze produtos: chã de dentro, café moído, óleo de soja, arroz, farinha de trigo, açúcar cristal, leite pasteurizado, batata inglesa, feijão carioquinha, manteiga, pão francês, banana caturra, tomate Santa Cruz.