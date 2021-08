Sem Bruno José, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vitória, e com o retorno de Felipe Augusto, novamente apto após cumprir suspensão, o Cruzeiro divulgou nesta sexta-feira (13) a lista de relacionados para o confronto deste sábado (14), às 16h30, com o Sampaio Corrêa, no Independência, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro.

Ficam fora por conta de desgaste muscular o volante Ariel Cabral e o zagueiro Rhodolfo, além do meia Marcinho, com Covid-19.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Norberto, Jean Victor e Matheus Pereira

Zagueiros: Léo Santos, Joseph, Ramon e Eduardo Brock

Meio-campistas: Rômulo, Marco Antônio, Adriano, Flávio, Giovanni e Claudinho.

Atacantes: Felipe Augusto, Rafael Sóbis, Thiago, Marcelo Moreno, Dudu, Stênio e Wellington Nem

