Apesar de ter perdido seu lugar no G-4 do Campeonato Brasileiro para o São Paulo na última quarta-feira (21), com a vitória do tricolor paulista por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em confronto adiado da 13ª rodada, a prioridade do Atlético neste momento é mesmo a Copa Sul-Americana. E pensando na partida de volta das quartas de final, contra o La Equidad, da Colômbia, na próxima terça-feira (27), no Estádio El Campín, em Bogotá, o técnico Rodrigo Santana deve escalar um time praticamente reserva diante do Bahia, neste sábado (24), às 11h, no Independência, na partida que abre a 16ª rodada da Série A.

No treinamento da manhã desta quinta-feira (22), o treinador esboçou o Galo titular com três titulares, o goleiro Cleiton, o lateral-direito Patric e o zagueiro Igor Rabello. Existe ainda a possibildiade de Vinícius ou Cazares jogar como o meia centralizado da equipe.

Mesmo assim, Igor Rabello vai enfrentar o tricolor baiano porque o zagueiro Maidana, com uma lesão muscular, não terá condições de estar em campo.

O zagueiro Réver, que levou uma pancada na cabeça nos 2 a 1 sobre o La Equidad, na última terça-feira, no Horto, fez exames e nada foi constatado, mas ele será poupado diante do Bahia.

O time do Atlético que encara o Bahia, no próximo sábado, deve ser o seguinte: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Leonardo Silva e Lucas Hernández; Ramón Martínez; Otero, Nathan, Luan (Vinícius ou Cazares) e Geuvânio; Alerrandro.