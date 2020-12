Mais longe da briga pelo caneco do Campeonato Brasileiro, o Atlético só voltará a jogar daqui a dez dias. Derrotado pelo São Paulo nesta quarta-feira (16), no duelo que era considerado como decisão antecipada, o alvinegro viu o Tricolor abrir sete pontos da ponta da tabela e ganhar folga no topo. Além disso, vê quem está próximo na tabela poder se aproximar mais ainda na conclusão da 26ª rodada; o Flamengo, inclusive, pode assumir a vice-liderança no domingo (20).

Apenas no outro sábado (26), o time comandado pelo téncico Jorge Sampaoli entrará em campo e, a partir das 17h, receberá o Coritiba no Mineirão. Antes, neste sábado (19), o Coxa faz o "jogo dos desesperados" contra o Botafogo, no Couto Pereira.

Após demitir o ex-técnico atleticano Rodrigo Santana, o time paranaense tenta se erguer na competição mais importante do país. Com 21 pontos, o alviverde é o 18º colocado e, mesmo que vença na rodada, não deixará o Z-4. O Botafogo, por sua vez, é o lanterna da Primeira Divisão com apenas 20 pontos conquistados.