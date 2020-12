Enfim, força máxima – ou algo próximo dela. Onze dias após o triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo, o Atlético volta a contar com vários de seus jogadores, livres da Covid-19, para a disputa do Brasileirão e a busca pela retomada da liderança. Depois de ver o São Paulo ultrapassá-lo, o Galo recebe o Internacional, no Mineirão, neste domingo (6), às 18h15, pela 24ª rodada, tentando, no mínimo, se manter próximo ao tricolor.

O time paulista, líder com 44 pontos, dois a mais que os mineiros, entra em campo mais cedo, às 16h, diante do Sport, no Morumbi. Se vencer, pode aumentar essa diferença para até cinco pontos, caso o alvinegro tropece em casa. Se perder ou empatar, abre caminho para os comandados de Sampaoli reassumirem a ponta.

Reforços

O Atlético tem o retorno dos goleiros Éverson e Victor, o lateral-direito Guga, os zagueiros Réver e Gabriel, os volantes Allan, Jair e Alan Franco e o atacante Vargas, que desfalcaram o time recentemente por conta de Covid.

Quem também regressa são o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meio-campista Dylan Borrero, após cumprirem suspensões.

Por outro lado, o goleiro Rafael segue afastado, devido à Covid, e o zagueiro Alonso e o avante Savarino estão fora por conta de terceiro cartão amarelo.

Goleiro Éverson é um dos jogadores que voltam ao time titular do Atlético

ATLÉTICO X INTERNACIONAL

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 6 de dezembro de 2020 (domingo)

Local: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Horário: 18h15

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro. VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Transmissão: Premiere

ATLÉTICO

Éverson; Guga, Réver, Igor Rabello e Arana; Allan, Jair (Alan Franco) e Zaracho (Nathan); Vargas, Keno e Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL

Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Musto, Nonato, Patrick (Praxedes) e Mauricio; Yuri Alberto

Técnico: Abel Braga