Segundo reforço do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro da Série B, o volante Flávio chega à Toca da Raposa II em busca de mais espaço para demonstrar o futebol que o fez ser tratado como jóia no América. As poucas oportunidades no Coelho nesta temporada (foram apenas sete jogos), fizeram com que o meio-campista buscasse novos ares, para tentar ganhar mais minutos em campo.

Entretanto, mesmo com a confiança do técnico Felipe Conceição – companheiro dos tempos de Alviverde, e quem o indicou para os Azuis -, Flávio terá que superar uma forte concorrência no setor em que atua.

No momento, além da nova contratação, o time celeste conta com mais seis opções para atuar na posição: Adriano, Matheus Barbosa, Rômulo, titulares na reta final do Campeonato Mineiro, além de Matheus Neris, Jadson e Lucas Ventura.

O experiente Henrique, em recuperação de uma lesão no joelho direito, também faz parte do elenco, mas ainda não está à disposição da comissão técnica.

Mesmo com o grande número de opções para o setor, Flávio tem alguns trunfos para buscar uma vaga entre os titulares.

Esquema e versatilidade

Com a ineficiência dos meias de criação do time, especialmente Marcinho e Claudinho, o comandante da Raposa optou em armar o time com três volantes.

Nesse caso, o experiente Rômulo, que pode atuar tanto como volante quanto como meia, entrou no time, se juntando à dupla formada por Adriano e Matheus Barbosa.

Como essa formação foi um dos fatores determinantes para a evolução do time neste início de trabalho, e a diretoria estrelada ainda não contratou nenhum outro armador, é provável que, pelo menos no início da Série B, os três volantes sejam mantidos, aumentando a chances de Flávio ganhar oportunidades com a camisa celeste.

Em entrevista de apresentação, na última quinta, Flávio se colocou à disposição para atuar em mais de uma função, destacando sua versatilidade como um possível diferencial na disputa por uma vaga no time.

“Conheço o estilo de jogo do Conceição, trabalhamos em 2019 no América. Jogo de primeiro volante, minha preferência é de primeiro volante, mas se precisar fazer o segundo volante, e já atuei com ele assim, irei fazer sem o menor problema”, afirmou.

A relação com Conceição é outro fator que pode pesar a favor da nova contratação. Além de ter solicitado sua contratação para o Cruzeiro, o treinador lançou Flávio no time principal do América, dando várias oportunidades ao jogador, ainda que os titulares da posição fossem Zé Ricardo e Juninho.

De outros carnavais

Um dos concorrentes do novo reforço do Cruzeiro é Adriano. Aos 21 anos, o camisa 15 é apenas um ano mais velho que Flávio, o que faz com que os dois tenham se encontrado em várias oportunidades nas categorias inferiores.

Em entrevista publicada nada mídias oficiais do clube estrelado, nesta sexta-feira, o volante fez questão de elogiar a contratação do ex-americano.

“Eu joguei contra ele muitas vezes na base, quando ele estava no América Ele é um bom jogador, tem um pouco das minhas características. A gente o recebeu muito bem, já o conhecíamos. Chega para somar, ajudar bastante o grupo”, completou Adriano.

Com Flávio já integrado ao elenco, o time celeste segue em preparação para a estreia na Série B, marcada para o dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju.