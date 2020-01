Se tem um setor do Atlético que pode empolgar o torcedor alvinegro para 2020 é o meio de campo. A expectativa positiva passa muito por uma possível trinca de volantes que estará à disposição de Rafael Dudamel nos próximos meses. No imaginário do atleticano, Jair, Allan e Blanco podem render bons frutos na temporada. No entanto, enquanto o ex-americano se recupera de lesão, Zé Welison é o escolhido como titular pelo novo comandante do Galo.

A disputa por uma vaga na "meiuca" do time promete ser realmente acirrada ao longo do ano. Além do trio aguardado pela Massa, Nathan, Zé Welison e Ramón Martínez brigam por espaço nesse setor da equipe. Para conquistar Dudamel, o "Pai Véi" já tem a receita.

"Para conquistar o treinador, a gente tem que trabalhar todos os dias, se dedicar. E é isso que venho fazendo durante o tempo que estou aqui. Se depender de mim não vai faltar dedicação, não importa se eu estiver jogando ou não", declarou o volante.

Mais marcador dentre todas as opções do elenco, Zé Welison elogiou bastante o concorrente Allan. Principal contratação do Galo até o momento, o jogador de 22 anos atuou em boa parte do Campeonato Brasileiro de 2019 como primeiro homem de meio-campo no Fluminense, onde se destacou pela boa saída de bola sem perder o poder de marcação.

"Ele é um cara sensacional, que a gente recebeu muito bem. É muito técnico e também bom na marcação. Ele vinha atuando muito bem no Fluminense e consegue jogar bem em várias posições. O professor pode observar para colocá-lo na melhor função para ajudar o Galo, que é o que importa", disse o dono da camisa 14.

O próximo compromisso do Atlético pelo Campeonato Mineiro será neste domingo (26), no Independência. O time comandado por Dudamel entra em campo às 16h para enfrentar o Tupynambás. Resta saber quais serão as escolhas do técnico venezuelano para formar a equipe titular em seu primeiro encontro com o torcedor da capital.

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata